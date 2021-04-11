Число сделок с элитным загородным жильем Подмосковья выросло в 2021 году

Москва, 11 апреля. Спрос на элитные загородные дома Московской области вырос, свидетельствуют данные за первый квартал текущего года.

Об этом стало известно из исследования международной консалтинговой компании Knight Frank. За отчетный период объем сделок с первичной элитной загородной недвижимостью в Подмосковье превысил результаты прошлого года в полтора раза.

«На вторичном рынке число проданных домов выросло в два раза», — пишет РБК.

Рост спроса на такое жилье в регионе фиксировался еще во втором квартале прошлого года, после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Темпы увеличились в 2021 году, говорится в исследовании.

Региональные покупатели в российской столице стали чаще интересоваться лофт-апартаментами. В первом квартале текущего года спрос увеличился на 22%, сообщили аналитики AFI Development.