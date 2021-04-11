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Раскрыты детали реставрации московского кинотеатра «Художественный»

Раскрыты детали реставрации московского кинотеатра «Художественный»

Москва, 11 апреля. Жителям российской столицы рассказали подробности реставрации кинотеатра «Художественный». Специалистам удалось воссоздать идеи архитектора Федора Шехтеля.

Детали раскрыла реставратор кинотеатра, директор компании Strelka Architects и консультант по архитектурному проекту Дарья Парамонова. В ходе реконструкции специалисты сняли все слои штукатурки, дойдя до уровня времен Шехтеля. Впоследствии им удалось воссоздать белые колонны, барельефы и надпись «Художественный электро-театръ».

«Чтобы не менять уровень кровли, не искажать внешний облик здания, не нарушать четкую шехтелевскую симметрию, мы построили в центре вестибюля лестницу, а второй этаж сделали в виде галереи с двумя малыми кинозалами», — отметила Дарья Парамонова.

Чтобы вывести нужный цвет фасада, у реставраторов ушло 20 дней. Через пару лет оттенок будет полностью совпадать со старой версией кинотеатра. За это время краска среагирует на солнечный свет. Впервые после реставрации кинотеатр «Художественный» открылся 9 апреля.

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