ФСБ провела в «Ростелекоме» выемку документов по делу о крупном мошенничестве

Москва, 11 апреля. Сотрудники ФСБ пришли в офис крупного провайдера «Ростелеком». Силовики осуществили выемку документов, которые касаются выполнения ряда крупных контрактов.

Визит оперативников связан с расследованием уголовного дела. В Следственном комитете считают, что преступление могло быть совершено при участии аффилированных с «Ростелекомом» компаний.

Согласно основной версии, «нужные» фирмы выигрывали конкурсы, но стоимость работ при этом существенно и необоснованно завышалась. Следователи считают, что было совершено крупное мошенничество, это помогло ряду фигурантов из руководящего звена провайдера незаконно обогащаться, сообщало ТАСС.

Пока известно о трех обвиняемых в афере. Не исключено, что количество фигурантов может увеличиться.

В администрацию Симферополя ранее приходили с обыском силовики. Особенно правоохранителей интересовал департамент городского хозяйства, сообщал ФАН.