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НКО запустили несколько бесплатных спортивных проектов для москвичей

НКО запустили несколько бесплатных спортивных проектов для москвичей

Москва, 11 апреля. Некоммерческие организации (НКО) предлагают жителям российской столицы приобщиться к здоровому образу жизни.

Они организуют бесплатные спортивные занятия. С 3 апреля в столичных парках возобновились забеги на пять километров в рамках движения «Паркран». Они проходят каждую субботу. В забеге могут принять участие все желающие. Главное условие — отсутствие симптомов инфекционных заболеваний.

«Гольфенок — активный, здоровый, жизнерадостный ребенок» — это еще один проект некоммерческих организаций Москвы. Он рассчитан на школьников младших классов, имеющих лишний вес. В рамках проекта детей учат играть в гольф, а их родителям рассказывают о рационе спортсменов.

В начале апреля в российских регионах отметили Всемирный день здоровья. Его учредили в 1950 году. Дата приурочена ко дню официального создания Всемирной организации здравоохранения. Праздник призван пропагандировать здоровый образ жизни и предупреждать распространение опасных заболеваний.

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