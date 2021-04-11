Жители Москвы смогут приобрести «космические» карты «Тройка»

Москва, 11 апреля. Лимитированные карты «Тройка» появятся в столице к 60-летию первого полета человека в космос, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Власти города продолжают готовиться ко Дню космонавтики и запускают транспортные карты «Тройка» с особым дизайном. Их можно будет найти в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии. Главным героем станет летчик-космонавт Юрий Гагарин, говорится в сообщении.

Три вида проездных украсят изображением Гагарина на историческом витраже от Московского планетария. Оригинал можно увидеть в первом зале Урании в самом учреждении. Подарком от Роскосмоса станет «Тройка» с копией подписи первого астронавта, она выйдет 12 апреля. Также горожане смогут найти карту с музеем Космонавтики к 60-летию полета Гагарина. Общий тираж проездных составит 30 тыс. экземпляров.

День космонавтики необходимо отмечать во всем мире, считает американский химик и экс-космонавт NASA Кэтрин Колман. В честь этого события организация «Ночь Юрия» (Yuri's Night) организовала виртуальное мероприятие.