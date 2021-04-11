Один человек пострадал в столкновении трех машин в Москве

Москва, 11 апреля. Сотрудники ГИБДД столицы были срочно вызваны на Кутузовский проспект. В районе дома №22 столкнулись три автомобиля, сообщил источник ФАН.

В аварии пострадала женщина, сейчас решается вопрос о ее госпитализации. Покореженные автомобили заблокировали движение по нескольким полосам.

О причинах ДТП пока нет информации, известно лишь, что у одной из машин сильно разбита передняя часть. Автоинспекторы в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия.

Накануне в столице на Киевском шоссе столкнулись две машины. От полученных травм скончался один человек, сообщал ФАН.