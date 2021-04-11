Участок московского метро от «Дубровки» до «Волжской» закроют до 23 мая

Москва, 11 апреля. Отрезок салатовой ветки московского метрополитена от «Дубровки» до «Волжской» закроют до мая, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии ограничат с 1 по 23 мая. Сейчас там прокладывают тоннель Большой кольцевой линии. В зоне проходки имеются геологические сложности, поэтому строителям потребуется больше времени для осуществления работ, говорится в сообщении.

Возведение Юго-Восточной хорды тоже затруднит движение составов в районе отрезка от «Дубровки» до «Волжской», особенно в часы пик. В департаменте напомнили, что перемещение по Северному тоннелю открыто только по одной полосе для городского транспорта. Власти призвали москвичей заранее планировать маршрут и избегать поездок в данную сторону.

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев ранее сообщил о стопроцентной готовности участка БКЛ от «Карамышевской» до «Мневики». Первая станция располагается недалеко от пересечения улицы Народного Ополчения с проспектом Маршала Жукова. «Мневики» находятся рядом с Карамышевской набережной.