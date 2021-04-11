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Участок московского метро от «Дубровки» до «Волжской» закроют до 23 мая

Участок московского метро от «Дубровки» до «Волжской» закроют до 23 мая

Москва, 11 апреля. Отрезок салатовой ветки московского метрополитена от «Дубровки» до «Волжской» закроют до мая, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Движение поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии ограничат с 1 по 23 мая. Сейчас там прокладывают тоннель Большой кольцевой линии. В зоне проходки имеются геологические сложности, поэтому строителям потребуется больше времени для осуществления работ, говорится в сообщении.

Возведение Юго-Восточной хорды тоже затруднит движение составов в районе отрезка от «Дубровки» до «Волжской», особенно в часы пик. В департаменте напомнили, что перемещение по Северному тоннелю открыто только по одной полосе для городского транспорта. Власти призвали москвичей заранее планировать маршрут и избегать поездок в данную сторону.

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев ранее сообщил о стопроцентной готовности участка БКЛ от «Карамышевской» до «Мневики». Первая станция располагается недалеко от пересечения улицы Народного Ополчения с проспектом Маршала Жукова. «Мневики» находятся рядом с Карамышевской набережной.

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