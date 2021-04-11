Москвичам предсказали майскую погоду в воскресенье

Москва, 11 апреля. Настоящая майская погода пришла в столицу в воскресенье. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбик термометра на территории Москвы сегодня может подняться до 18 градусов тепла. Погода будет солнечной и ясной. Такие погодные показатели можно считать аномальными, поскольку температура превысит климатическую норму на 9 градусов, объяснил Тишковец в комментарии РИА Новости.

Антициклон сохранит майскую погоду в столице на весь день. Жителей города ожидают небольшие порывы южного ветра со скоростью 2–7 метров в секунду. Столбик термометра в Подмосковье может подняться 19 градусов выше нуля, заключил специалист.