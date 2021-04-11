Власти Подмосковья напомнили о готовности обеспечить роженицам комфортные условия

Москва, 11 апреля. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как региональные власти заботятся о роженицах и новорожденных.

Администрация Московской области делает все возможное, чтобы беременные женщины чувствовали себя максимально комфортно и защищенно. Медики перинатальных центров проводят самые сложные операции, чтобы спасти малышей, родившихся с каким-либо недугами.

«Мы делаем все, чтобы жители Подмосковья чувствовали себя абсолютно комфортно и защищенно, когда решаются на рождение ребенка, решаются на сложные операции. Потому что перинатальные центры часто нужны для того, чтобы спасать жизнь», — отметил Воробьев в интервью для телеканала «Россия-1».

Юрист Евгения Галкина ранее рассказала, какие выплаты положены при рождении второго ребенка в этом году. Материнский капитал можно потратить на покупку жилья, улучшение жилищных условий, образование детей и формирование накопительной пенсии матери.