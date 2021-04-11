Обвиняемый в похищении подростка репетитор доставлен в Москву

Москва, 11 апреля. Правоохранители задержали в Свердловской области 29-летнего репетитора. Фигурант был доставлен в столицу, где ему предъявили обвинение в похищении ребенка. Суд арестовал фигуранта.

В полицию обратилась жительница Москвы и рассказала об исчезновении 13-летнего ребенка. В последний раз она видела, как сын утром заходил в школу. В дальнейшем выяснилось, что из квартиры исчезла крупная сумма денег, сообщало РИАМО.

В Следственном комитете считают, что репетитор якобы обманул школьника, посадил его в такси и увез в неизвестном направлении. В итоге обвиняемый был задержан на территории Свердловской области. Есть и неофициальная версия, будто школьника никто и не похищал. ребенок якобы сам уехал, успев похитить родительские сбережения.