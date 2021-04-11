«Круче и больше»: Собянин описал вторую волну реновации в Москве

Москва, 11 апреля. Новая кампания по массовой реконструкции жилья в российской столице будет отличаться от ее предшественницы. На этот раз процесс будет развиваться «круче и выше».

С таким прогнозом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Старт программы следует ожидать, когда участники первой в полном составе переселятся в стартовые дома, а вблизи них будут снесены старые здания. Изначально проект подразумевал предоставление нового жилья для более миллиона человек.

«Там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — уточнил глава города в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Собянин отметил вклад москвичей в благотворительные фонды через mos.ru. По его словам, сограждане в общей сложности пожертвовали более 3,3 млн рублей.