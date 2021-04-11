Правоохранители Москвы назвали самые популярные для кражи продукты

Москва, 11 апреля. Водка и коньяк стоимостью до 600 рублей стали самыми воруемыми товарами в столице. Среди популярных у карманников товаров также оказались сыр, колбаса, рыба, масло и шоколад.

Правоохранители ежедневно получают заявления о кражах в магазинах. Чаще всего пропадает алкогольная продукция. В частности, дешевая водка и коньяк, сообщает ТАСС.

Вино, шампанское и виски реже пропадают с прилавков. На закуску воры забирают колбасы, сырные изделия, шоколад и прочее. При этом украсть могут не только продукты. Злоумышленники воруют антиперспиранты, шампуни, дезодоранты и декоративную косметику различных брендов.

Средняя стоимость похищенных товаров может доходить до 20 тысяч рублей. В области электроники чаще крадут чехлы для гаджетов, телефоны, видеорегистраторы и зарядные устройства.

Однако нередко преступники воруют и более «масштабные» предметы. Так, в Санкт-Петербурге злоумышленники укатили электросамокат с проспекта Просвещения.