Столичное управление МЧС опровергло информацию об экономии топлива

Москва, 11 апреля. Появившиеся в СМИ сообщения, что пожарных обязали экономить топливо, оказались ложными. В ГУ МЧС по Москве заявили, что информация не соответствует действительности.

В Сети ранее распространились слухи, что ведомство якобы заключило контракты на поставку топлива, и руководство призвало пожарных не ездить на вызовы «вхолостую». Однако заявления опровергли.

«Факсограмма обращает внимание на необходимость обоснованного и рационального использования топлива, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Указания не имеют отношение к реагированию пожарно-спасательных служб и не исключают выезды пожарных по расписанию. Также в штатном режиме проходят и учения МЧС.

Недавно пожарные Южного Бутово вытащили из горящей многоэтажки мать с двумя детьми. Пострадавших доставили в больницу.