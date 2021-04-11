Суббота стала самым теплым весенним днем в Москве

Москва, 11 апреля. Температура воздуха 10 апреля в Москве достигала отметки в 12,1 градуса. Этот день стал самым теплым с начала весны.

Согласно прогнозам синоптиков, уже 11 апреля в столичном регионе ожидается потепление до плюс 15 градусов. Предыдущий рекорд принадлежал 28 марта. Тогда столбик термометра показывал результат в 12 градусов выше нуля, пояснили в центре погоды «Фобос».

К концу недели в Москве и других регионах Центральной России ожидается приход майского тепла. Такое заявление ранее сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.