Москва, 10 апреля. Пассажиры и сотрудники столичного аэропорта Домодедово принялди участие во всероссийской акции «Тотальный диктант».

Ответственным за проведение акции на базе воздушной гавани Москвы был стилист Владислав Лисовец. Он прочитал для посетителей и работников Домодедово текст диктанта, который ранее составил писатель Дмитрий Глуховский.

В этом году «Тотальный диктант» не получил поддержки Россотрудничества. Мероприятие не стали организовывать на культурных площадках ведомства. По словам главы федерального агентства Евгения Примакова, акция не имеет никакого отношения к оптимизации работы организации.