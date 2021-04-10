Один человек погиб при лобовом столкновении двух машин в Москве

Москва, 10 апреля. Экстренные службы сообщили о ДТП на Киевском шоссе в столице, в результате аварии погиб один человек.

Два легковых транспортных средства столкнулись на Киевском шоссе при повороте на деревню Бекасово. Один человек в результате аварии погиб. О состоянии здоровья других участников ДТП не сообщается.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Представители ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Еще одна авария с участием двух легковушек произошла на въезде в Кронштадт. В распоряжении редакции ФАН оказались кадры с места происшествия. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.