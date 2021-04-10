Стоимость квартир в новой Москве выросла почти на 30%

Москва, 10 апреля. Девелоперы новой Москвы не справляются с ажиотажным спросом на жилье, вызванным льготной ипотекой. В связи с этим образовался дефицит предложения, повлекший рост цен на квартиры.

Так, за первые три месяца 2021 года на продажу в новой Москве поступило на 74% меньше площадей жилья, чем в конце прошлого года. Застройщики продают квартиры в новых корпусах строящихся комплексов, однако многие клиенты готовы покупать недвижимость еще на этапе котлована.

В начале текущего года жилье в новой Москве подорожало на 29%, следует из данных СЕО Dataflat.ru Александра Пыпина. В старой Москве цены увеличились на 22%, а в Подмосковье — на 28%, сообщает «Коммерсантъ».

За счет роста цен выручка застройщиков новой Москвы заметно выросла. За первый квартал ее рост составил 63% год к году. Выручка девелоперов, работающих в старой Москве, поднялась на 47%, в Подмосковье — на 33%.

Что касается вторичной жилой недвижимости, по итогам марта спрос на нее в Подмосковье сократился на 22% относительно аналогичного периода 2020 года. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость».