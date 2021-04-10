Московский таксист решил «отстреляться» от замечаний пешехода из-за парковки

Москва, 10 апреля. Житель столицы получил ранение и был госпитализирован после того, как таксист разозлился из-за замечания о парковке. Водитель выстрелил в него из травматического пистолета.

Конфликт произошел между пешеходом и водителем такси на северо-востоке города. Местный житель сделал таксисту замечание за то, что тот заехал на тротуар. Кроме того, он стал снимать произошедшее на камеру. Такое поведение разозлило водителя. Мужчина достал травматический пистолет, выстрелил в ногу своему оппоненту и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу.

По факту случившегося следователи проводят проверку. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Там местный житель перебрал с алкоголем и обстрелял водителя «Яндекс.Такси» из пневматики, сообщил ФАН.