Семилетняя девочка получила травмы в игровой комнате московского ТЦ

Москва, 10 апреля. Столичная прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка в детском центре на северо-востоке Москвы.

Инцидент произошел в одном из торговых центров на Дмитровском шоссе. Семилетняя девочка получила травму в результате удара о незащищенный элемент конструкции аттракциона «лабиринт», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Известно, что ребенку понадобилась помощь медиков.

Сотрудникам Бутырской межрайонной прокуратуры предстоит выяснить все обстоятельства ЧП и оценить соблюдение требований безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подросток с инвалидностью получил травму позвоночника в севастопольской школе-интернате, сообщал ФАН.