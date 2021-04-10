Bosch и «Логопарк Софьино» договорились о строительстве склада в Подмосковье

Москва, 10 апреля. «БСХ Бытовые Приборы», российская дочерняя компания Bosch, арендовала крупный склад в Московской области у офисно-складского комплекса «Логопарк Софьино».

Согласно условиям сделки, российская дочка Bosch и «Логопарк Софьино» договорились об аренде 58 790 кв. м складских помещений на территории комплекса. Об этом пишет CRE.

Сделка консультировалась компанией JLL. Соглашение о строительстве склада по схеме built-to-suit в долгосрочную аренду является самым крупным в 2021 году.

«В конце 2020 года была закрыта еще одна крупная сделка площадью более 58 тыс. кв. м в «Логопарке Софьино». Мы предложили арендатору уникальные решения, которые позволят ООО «БСХ Бытовые Приборы» повысить качество логистических операций и ускорить процесс доставки бытовой техники и электроники», — отмечают представители девелопера, владеющего логопарком.

Строительство планируется закончить осенью нынешнего года. Договор между компаниями заключен сроком на десять лет. Проект также предполагает расширение складских площадей. По данным аналитиков, сегодня складские помещения являются одним из наиболее перспективных недвижимых активов.