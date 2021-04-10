Собянин рассказал о вкладе москвичей в благотворительные фонды через mos.ru

Москва, 10 апреля. Жители российской столицы внесли через mos.ru 12,5 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн рублей.

На сайте «Душевная Москва» можно узнать, куда пошли эти деньги, рассказал мэр города Сергей Собянин. Сервис для сбора пожертвований через mos.ru заработал осенью прошлого года. Внести свой вклад в благотворительность довольно просто. Достаточно сделать всего несколько кликов.

Москвичи могут выбрать один из 34 благотворительных фондов. Их количество со временем увеличивается. Все они прошли проверку, отметили в администрации российской столицы. Например, фонд «Мелодия жизни» купил мальчику из Курганской области речевой процессор.

Вопросами оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается, озадачены не только в Москве, но и в других российских городах. Например, в Саратове волонтеры кормят малоимущих граждан. Для тех, кто нуждается в питании, готовят горячие обеды.