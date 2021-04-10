Собянин принял участие в открытии электродепо «Сокол» после реконструкции

Москва, 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый пусковой комплекс электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии московского метрополитена.

В ближайшие годы в Москве в рамках программы развития метрополитена построят и реконструируют еще шесть электродепо. В общей сложности за последние годы в столице было построено и реконструировано порядка 11 таких заводов, что составляет половину от всех имеющихся в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам на следующем этапе реконструкции будут переделаны морально и физически устаревшие действующие корпуса. Это даст возможность персоналу депо отдыхать и обеспечивать качественный ремонт составов.

«Нам предстоит построить и реконструировать шесть таких заводов, чтобы запустить Большую кольцевую линию метрополитена, радиальные линии метро, которые мы строим», — заявил Собянин в ходе церемонии открытия.

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин распорядился дополнить программу реновации столицы. В частности он подписал постановление о включении в список стартовых площадок программы 12 новых адресов.