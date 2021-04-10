Весенний сезон квеста «Я шагаю по паркам» стартовал в Москве

Москва, 10 апреля. Столичный сервис Russpass пригласил жителей и гостей города к участию в весеннем сезоне квеста «Я шагаю по паркам». Мероприятие продлится с 10 апреля по 13 мая.

Участникам квеста предстоит разгадать 15 московских зон отдыха, отыскать на них загаданные объекты и выполнить несложные задания. В ходе мероприятия москвичи смогут провести много времени на свежем воздухе и полюбоваться достопримечательностями Москвы.

Организаторы квеста определят трех победителей по итогам квеста. Туристический сервис Russpass наградит одного из них путешествием на двоих, остальные финалисты получат подарочные сертификаты на покупку обуви и аксессуаров, сообщается на сайте городской мэрии.

Осенний квест «Я шагаю по паркам» провели для жителей Москвы в сентябре 2020 года. Участники мероприятия лучше познакомились с достопримечательностями города, а также получили самокаты, билеты на смотровые площадки Москвы и другие призы.