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Ботанический сад МГУ наполнился ароматом цветущего языка дьявола

Ботанический сад МГУ наполнился ароматом цветущего языка дьявола

Москва, 10 апреля. Цветение языка дьявола наполнило Ботанический сад МГУ специфическим запахом. Экзотический цветок под названием «аморфофаллус» пахнет протухшим мясом.

Название «язык дьявола» связано с формой его соцветия, оно окрашено в темно-бордовый цвет с жирным блеском. Об этом написали в Instagram-аккаунте Аптекарского огорода. Еще его называют трупным цветком. Высота соцветия может достигать 2,5 метра.

В природе аморфофаллус встречается в восточной части тропической Азии, можно найти его и на южных островах Японии. Опыление растения происходит при помощи мух, которых притягивает резкий запах цветка.

Ученые Крымского федерального университета составили список растений для озеленения Севастополя. Они выделили четыре зоны в мегаполисе и для каждой определили свой ассортимент флоры. Это связано с разнообразием ландшафтных, климатических и почвенных условий в городе-герое, сообщила директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова Анна Репецкая.

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