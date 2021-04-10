Ботанический сад МГУ наполнился ароматом цветущего языка дьявола

Москва, 10 апреля. Цветение языка дьявола наполнило Ботанический сад МГУ специфическим запахом. Экзотический цветок под названием «аморфофаллус» пахнет протухшим мясом.

Название «язык дьявола» связано с формой его соцветия, оно окрашено в темно-бордовый цвет с жирным блеском. Об этом написали в Instagram-аккаунте Аптекарского огорода. Еще его называют трупным цветком. Высота соцветия может достигать 2,5 метра.

В природе аморфофаллус встречается в восточной части тропической Азии, можно найти его и на южных островах Японии. Опыление растения происходит при помощи мух, которых притягивает резкий запах цветка.

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