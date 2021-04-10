Число выздоровевших от COVID-19 москвичей увеличилось на 1646 человек

Москва, 10 апреля. Оперштаб Москвы огласил новые данные о количестве поборовших коронавирус горожан. Из больниц столицы за сутки выписали более 1,5 тыс. человек.

Число людей, избавившихся от недуга в Москве, увеличилось еще на 1646 человек, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество поборовших недуг выросло до 958 783. За последние 24 часа сотрудники медицинских служб зарегистрировали в столице 978 новых случаев коронавируса.

Федеральный оперативный штаб предоставил обновленные данные о ситуации с коронавирусом в России. Как сообщалось ранее, за сутки инфекцию выявили у 8704 жителей 83 регионов РФ.