Москвич ради пива битой сломал продавщице руку

Москва, 10 апреля. Стражи порядка возбудили в столице уголовное дело по факту разбойного нападения. От рук злоумышленника пострадала продавщица магазина.

По данным источника, инцидент произошел в торговой точке, расположенной на улице Героев Панфиловцев. Безработный гражданин пришел ночью и потребовал продать ему пиво. Злоумышленник «для убедительности» продемонстрировал нож.

Потерпевшая попыталась защититься от фигуранта и достала биту. Подозреваемый отобрал ее и сам нанес жертве удары. Продавщица была госпитализирована с переломом руки.

В Москве возле торгового центра подростки стали жертвами разбойного нападения. Одному из несовершеннолетних мигрант сломал челюсть, сообщал ФАН.