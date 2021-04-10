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Экономика

Десятки тысяч москвичей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Десятки тысяч москвичей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Москва, 10 апреля. Более 50 тысяч жителей столицы взяли льготную ипотеку с начала действия программы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В период пандемии льготная ипотека стала одной из основных мер поддержки отрасли строительства. На сегодняшний день вопрос продления программы рассматривается на государственном уровне, добавили в пресс-службе.

Москва оказалась в лидерах среди регионов РФ по выдаче ипотеки на льготных условиях. Граждане смогли более выгодно приобрести новое жилье, а застройщики успешно преодолели последствия карантинных ограничений, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава отдела кредитования и партнерских программ ГК «Пионер» Артем Котловский добавил, что программа заметно поддержала рынок в второй половине 2020 года и сделала покупку жилья значительно доступнее для населения.

«Она очень востребована среди тех, кто приобретает свое первое жилье, и отлично дополняет программу для семей с двумя детьми под 5% годовых», — заявил эксперт.

Активный спрос на ипотеку под 6,5% годовых вызвал рост цен на жилую недвижимость. Падать стоимость жилья в России может начать во втором полугодии 2021 года, следует из материалов портала «Мир квартир».

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