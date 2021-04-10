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Спасатели Южного Бутова вынесли из горящей квартиры мать с грудными детьми

Спасатели Южного Бутова вынесли из горящей квартиры мать с грудными детьми

Москва, 10 апреля. Возгорание площадью 15 квадратных метров произошло в квартире на 11-м этаже жилого дома по улице Поляны.

Прибывшие на место спасатели МЧС с помощью спецоборудования вынесли из объятого пламенем помещения женщину с двумя детьми грудного возраста, сообщили в ведомстве. Очевидцы происшествия сняли пожар на видео.

По предварительным данным, воспламенились вещи. Точную причину возгорания установят в ходе проверки. Благодаря своевременным действиям сотрудников МЧС удалось избежать жертв. Погорелицу с малышами доставили в больницу.

Спасатели вытащили 90-летнюю старушку из горящего дома под Пензой, сообщал ФАН.

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