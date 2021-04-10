Жителям Москвы сообщили о долгожданном наступлении весны

Москва, 10 апреля. Стабильно солнечная и теплая погода ожидает жителей российской столицы уже с этих выходных, заявил синоптик Евгений Тишковец.

В городе установится сухая и солнечная погода, воздух прогреется до +14 градусов. Такую информацию сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такие природные условия говорят о наступлении так называемых фенологической и автомобильной весны. Данный феномен заключается в том, что среднесуточная температура воздуха в городе постепенно становится выше +5 градусов, пояснил синоптик. Уже с субботы все владельцы машин могут «переобувать» свое транспортное средство с зимних шин на летние.

«Природа включит механизмы пробуждения, и потянется миграция птиц. Сегодня будет 12— 14 градусов тепла, солнечно, никаких осадков. В ночь на воскресенье температура 0— +2», — отметил Тишковец изданию РИА Новости.

В воскресенье воздух в российской столице, по его словам, прогреется до 15—17 градусов тепла. Уже со следующей недели дневные температуры в столице будут около +20 днем, а ночью — не ниже 6-8 градусов тепла, заключил эксперт. Не так давно синоптики предупреждали жителей Северной столицы о том, что на город надвигается циклон «Винсент». Он принесет в Петербург облачную и дождливую погоду.