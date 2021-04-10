Власти Москвы обеспечили появление точек доступа к Wi-Fi в театрах города

Москва, 10 апреля. Театры столицы получили доступ к городской сети Wi-Fi. О нововведении в культурных учреждениях Москвы рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Городской Wi-Fi функционирует уже на многих улицах города, включая музеи, дома культуры и библиотеки, напомнила заместитель градоначальника. По словам Сергуниной, теперь точки доступа появились и в театрах.

«Подключиться к Wi-Fi сейчас можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры», — поделилась она.

Подключение к интернету теперь доступно в детском музыкальном театре «Экспромт», драматическом театре «Модерн» и в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Для того чтобы воспользоваться точкой Wi-Fi, гостям необходимо пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos-ru через телефонный браузер.

Власти столицы порадуют москвичей особой программой в честь 60-летия со дня освоения космических просторов человеком. Об этом ранее рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.