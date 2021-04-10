Более 1,3 тысячи фасадов жилых домов Москвы ждет капитальный ремонт в этом году

Москва, 10 апреля. Фасады более 1,3 тыс. жилых домов отремонтируют в этом году в российской столице. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы в этом направлении начнутся, как только установится устойчивая положительная температура воздуха. Для каждого типа фасада разработана специальная технология. Благодаря этому есть возможность в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик конкретного дома.

«Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет», — рассказал Бирюков.

Используемые ремонтными бригадами краски отличаются высокими паропроницаемыми свойствами. Они устойчивы к воздействию влаги. К тому же насыщенный цвет сохраняется довольно долго. В этом году в Москве приведут в порядок фасады ряда домов, признанных объектами культурного наследия.

В Москве ранее начался ремонт Строгинского моста. Работы планируется завершить ближе к декабрю. Решение о ремонте принято из-за выявленных нарушений, связанных с гидроизоляцией, а также из-за деформационных швов и колейности дорожного покрытия.