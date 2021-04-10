Мигранты сломали челюсть подростку около московского ТЦ

Москва, 10 апреля. Уголовное дело по статье о разбое было возбуждено после инцидента у одного из ТЦ, где уроженцы Узбекистана избили и ограбили двух молодых людей.

Полиция расследует дело по факту нападения на двух подростков, сообщает сайт «360tv.ru». Главными подозреваемыми являются двое мигрантов не имеющие постоянного места проживания в столице.

По данным следствия, пострадавшие катались на качелях, когда к ним подошли граждане сопредельного государства. Они предложили покатать молодых людей и избили их после того, как получили отказ. Также у одного из подростков был похищен IPhone.

Уголовное дело было возбуждено по статье о разбое. В результате инцидента один пострадавший получил ушибы лица, а второй — закрытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Общий размер ущерба правоохранители оценивают в 60 тыс. рублей.