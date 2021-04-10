Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в десятку лучших в Европе

Москва, 10 апреля. Два столичных вокзала попали в список 10 лучших в Европе. Об этом говорится в публикации РЖД.

Курский и Казанский вокзалы попали в рейтинг лучших европейских железнодорожных вокзалов международной неправительственной организации Consumer Choice Center, отмечается в публикации. В 2021 году они заняли шестое и четвертое место в списке.

Рейтинг составлялся на основе многих факторов, включая создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, пассажиропоток, близость гостиниц, наличие ресторанов, магазинов и так далее. В прошлом году Казанский вокзал также оказался в топ-10 лучших вокзалов Европы, отметившись девятой позицией в списке.

Руководство РЖД приняло решение о запуске дополнительных «Сапсанов» между Петербургом и Москвой в июне. Как сообщалось ранее, билеты уже появились в продаже.