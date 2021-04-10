Около 2,5 тысячи «квадратов» кровли склада в Подмосковье рухнули во время пожара

Москва, 10 апреля. Кровля пылающего в Электростали склада обрушилась вместе со стенами.

Информацию о происшествии приводят в региональном главке МЧС. Обрушение произошло на площади порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Площадь обвалившихся стен достигает 800 «квадратов».

Спасатели узнали о возгорании в половину десятого часа вечера в пятницу. Огонь полыхал в Промышленном проезде по адресу: дом 11, корпус 8. Сначала пламя бушевало на площади около одной тысячи квадратных метров. Позже она выросла до 3,6 тысяч. Горение происходило по всей площади склада. В настоящее время огонь получилось локализовать. Спасатели занимаются тушением по второму, или повышенному, номеру сложности. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее в огнеборцы потушили иномарку в Кировском районе Петербурга. В автомобиле Chevrolet загорелся моторный отсек. Пожарные справились с огнем за 25 минут.