Площадь пожара на мебельном складе выросла в три раза в Подмосковье

Москва, 10 апреля. Площадь пожара на мебельном складе выросла в подмосковной Электростали более чем в три раза до 3,6 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Мебельный склад горит по всей площади — 3 600 кв. м», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В 03:45 произошло обрушение стены и кровли здания на общей площади 400 квадратных метров, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила экстренным службам накануне в 21:36, загорелся мебельный склад в Промышленном проезде. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из складов в подмосковных Люберцах. В помещении хранился спортивный инвентарь и бытовая химия, а также производится розлив шампуня.