Два наркомана не вернулись из туалета ТЦ на Красной Пресне в Москве

Москва, 10 апреля. Тела двух человек были найдены в кабинке туалета московского ТЦ.

Согласно данным РЕН ТВ, инцидент произошел на Краснопресненской набережной в центре столицы. На видеозаписи с места происшествия видно, как два человека заходят в кабинку и пропадают там на два часа.

Отмечается, что никто из посетителей магазина не слышал никаких звуков борьбы. После вскрытия кабинки стало понятно, что гости ТЦ находятся там без признаков жизни. По предварительной информации, они погибли от передозировки неизвестными препаратами. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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