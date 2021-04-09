Названа самая популярная у москвичей порода собак

Москва, 9 апреля. Многие россияне заводят домашних животных. Самыми распространенными являются кошки и собаки. О любимых породах псов сообщили в комитете ветеринарии Москвы.

Большая часть жителей столицы предпочитает заводить питомцев небольших размеров. Столичный комитет ветеринарии заявил, что самой популярной породой являются йоркширские терьеры. Им отдает предпочтение большинство москвичей. На втором месте находится еще один представитель некрупной породы — чихуахуа.

Интересно, что тройку лидеров по популярности завершают шпицы, которые тоже вырастают до совсем небольшого размера. Кроме того, распространенными признаются джек-рассел-терьеры, французские бульдоги и той-терьеры. Москвичи также любят заводить крыс, кроликов, хорьков и морских свинок. Самыми редкими питомцами в столице ветеринары признали лори и богомолов.

Ранее сообщалось о том, как ветеринары спасли упавшую с седьмого этажа кошку. Трагедия произошла в Забайкальске. Кошка выжила и идет на поправку.