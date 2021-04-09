Московский таксист надругался над уснувшей в машине пассажиркой

Москва, 9 апреля. Москвичка стала жертвой изнасилования, уснув в такси по дороге с корпоратива. Правоохранители задержали предполагаемого насильника, который признался в содеянном.

Женщина возвращалась домой с рабочего корпоратива, проходившего в районе метро «Белорусская». Она вызвала такси, и во время поездки погрузилась в сон. Пассажирка проснулась от того, что таксист насиловал ее. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Жертва изнасилования этой же ночью обратилась в полицию. Правоохранители задержали 25-летнего уроженца Киргизии. Парень признался в том, что надругался над пьяной пассажиркой.

Еще одну нетрезвую женщину изнасиловали на старом диване в Тюмени. Безработный мужчина надругался над собутыльницей, которая отказалась от предложения заняться с ним сексом.