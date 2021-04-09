Онищенко назвал число москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Москва, 9 апреля. Среди москвичей уже сформировалась «прослойка» из переболевших и привитых от коронавирусной инфекции, считает депутат ГД РФ Геннадий Онищенко.

Рост участников массовой вакцинации в Москве позволит создать барьер на пути распространения COVID-19, подчеркнул парламентарий. Он отметил, что сейчас антитела к коронавирусной инфекции наблюдаются примерно у трети москвичей.

«Вот мы уже где-то к трети подбираемся людей, привитых от коронавируса или переболевших им. И вы видите, в Москве начинает затухать этот процесс. Это говорит косвенно о том, что есть некая прослойка, которая сегодня создает вот этот барьер», — сказал Онищенко журналистам.

Барьер, который образовался благодаря вакцинации и увеличению числа переболевших COVID-19 горожан, еще не такой сильный, однако в будущем он станет только «плотнее», считает депутат. По оценкам медиков, иммунитет уже есть у 2 млн жителей Москвы.

Медицинская маска, которую рекомендовано использовать в общественных местах во время пандемии, может стать элементом культуры. Как сообщалось ранее, такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.