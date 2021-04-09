Шесть наземных транспортных маршрутов Москвы будут изменены

Москва, 9 апреля. Количество остановок наземного общественного транспорта в Москве будет увеличено. Маршруты их движения подвергнутся изменениям.

Маршруты движения наземного общественного транспорта в Москве будут изменены в связи с появлением новых остановок. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Изменения коснутся шести маршрутов. Были скорректированы маршруты №201, 413 и 541 в Люблине. Новая остановка в этом районе получит название «14-й микрорайон Марьинского парка» и будет расположена у разворотного круга на улице Марьинский парк.

Жителей Западного Дегунино также ожидает изменение в движении транспорта. Остановка «Весенняя улица, 20» появится на маршруте №191. Автобус №236, курсирующий от Матвеевского до МКАД, будет проходить через остановку «Детская стоматологическая поликлиника».

Ранее власти Москвы рассказали о своих планах на выпуск первого автобуса на водороде. По словам главы дептранса Максима Ликсутова, экологически чистый общественный транспорт начнет курсировать по улицам города в течение ближайших двух лет.