Инфекционист Малышев рассказал, почему в Москве растет число больных COVID-19

Москва, 9 апреля. Увеличение числа коронавирусных пациентов в Москве может быть связано с прохождением одного-двух инкубационных периодов после ослабления ограничений, считает врач Николай Малышев.

Недавно в столице России сняли некоторые ограничения, которые были введены правительством по рекомендации Роспотребнадзора. За последние сутки в Москве зафиксировано 2421 случай заражения COVID-19 среди горожан.

«В общем-то нас недавно немножко раскрепостили, сняли некоторые ограничения. Считается, что в течение 1-2 инкубационных периодов, как раз сейчас это время, и с этим может быть связано», — уверен эксперт.

Чтобы не допустить распространения заболевания в будущем, граждане должны принимать участие в вакцинации, добавил Малышев. Инфекционист отметил, что чем дружнее в этом плане будут россияне, тем меньше будет шансов пострадать от новых штаммов коронавируса.

Новая вакцина, которая защищает сразу от нескольких штаммов коронавирусной инфекции, на данный момент проходит клинические испытания. Об этом недавно рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.