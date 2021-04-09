Новые пешеходные переходы построят около станций «Красный Балтиец» и «Гражданская» в Москве

Москва, 9 апреля. Два новых пешеходных перехода появятся около станций «Красный Балтиец» и «Гражданская» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Они станут внеуличными и пройдут через железнодорожные пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского, об этом рассказала председатель московского комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Кроме того, будет проведена реконструкция существующей станции «Красный Балтиец» и перенес станции «Гражданская». Это необходимо для большего охвата жилых районов.

«На станциях будут обустроены навесы по принципу «сухие ноги» от каждой станции до остановок общественного транспорта», — добавила Княжевская.

Согласно проекту, улица Складочная станет пешеходной. На данный момент она не имеет обустроенной безопасной пешеходной дороги и освещения.

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