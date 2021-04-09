Строительство перехватывающей парковки в составе ТПУ «Ховрино» завершится в 2022 году

Москва, 9 апреля. Многоуровневую перехватывающую парковку в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино» в Москве планируют достроить в 2022 году.

На севере столицы продолжается процесс формирования крупного ТПУ «Ховрино», объединяющего собой одноименную станцию Замоскворецкой линии метрополитена, будущий маршрут МЦД-3 и международный автовокзал «Северные ворота». Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В следующем году ТПУ с большим комфортом смогут пользоваться столичные автомобилисты, так как там появится новая многоуровневая перехватывающая парковка. Открыть ее планируют в первой половине 2022 года. На текущий момент окончено проектирование объекта и уже начались подготовительные работы.

Москомархитектура тем временем начала разработку проектов развития прилегающих к МЦД-3 территорий. Их поделят на восемь участков, которые впоследствии планируется благоустроить.