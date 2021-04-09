В Депздраве Москвы объяснили, как попасть к врачу при невозможности записаться на прием

Москва, 9 апреля. Москвичи нередко сталкиваются с большими очередями, которые возникают в некоторых столичных поликлиниках.

Такие сообщения ранее поступили из медучреждений в разных районах города. Иногда ожидание приема по записи могло составлять около двух недель.

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что проблемы при записи ко врачу не являются системными. При возникновении подобных ситуаций к приемам могут привлекаться необходимые специалисты из других филиалов какой-либо медорганизации, пишет «Газета.ru».

Кроме того, в случае необходимости пациенты могут попасть на прием к дежурным врачам сразу в день обращения. Предварительная запись для этого не требуется.

Ранее стало известно, что в поликлиниках Курской области «оптимизируют» забор крови. Дело в том, что в момент пиковой нагрузки ожидание пациента для забора биологического материала составляет до 60 минут, а должно быть не более 15 минут.