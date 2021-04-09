Арестованный по делу Белозерцева Шпигель заявил о готовности сотрудничать со следствием

Москва, 9 апреля. Бизнесмен Борис Шпигель сообщил, что готов давать признательные показания по своему уголовному делу и сотрудничать со следователями на заседании суда.

Выступая в суде, Шпигель вновь пожаловался на состояние своего здоровья. Фигурант подчеркнул, что если врачи не стабилизируют его состояние, то «скоро некого будет допрашивать».

Бизнесмен добавил, что еще в Израиле он знал, что в отношении его ведется следствие, поэтому он добровольно вернулся в Россию. В свою очередь следователь сказал, что после задержания Шпигель не признал вину и отказался давать комментарии.

Борис Шпигель является обвиняемым по делу о даче взятки Ивану Белозерцеву. По версии следствия, фигурант вместе с другим бизнесменами давал деньги экс-губернатору Пензенской области. За взятки в размере 31 млн рублей Белозерцев помогал с получением и дальнейшим выполнением крупных госконтрактов, сообщал ФАН.