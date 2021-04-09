Россиянам рассказали о рисках половодья в соседних с Подмосковьем регионах

Москва, 9 апреля. Половодье в Подмосковье проходит с отсутствием чрезвычайных ситуаций. О том, какие проблемы могут при этом возникнуть, сообщил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Главной опасностью в весенний период для соседних с Московской областью регионов остается переполнение водохранилищ, заявил глава ведомства. По словам Разина, таяние снегов в Подмосковье уже почти завершено.

«Мы сейчас в основном смотрим на то, как поведут себя соседние территории. В первую очередь нас волнуют водохранилища и массовые, залповые сбросы с них», — добавил министр экологии и природопользования в эфире «Радио-1».

Помимо этого сложности в соседних регионах может добавить погода, так как в некоторых из них ситуация с объемом водохранилища напряженная, уточнил Разин. Если ситуация и дальше будет оставаться штатной, то паводок пройдет без чрезвычайных происшествий.

Несколько участков в Приморье ранее ограничили в движении из-за паводка и повреждения мостов. Об этом недавно сообщило правительство региона.