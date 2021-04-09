Адвоката экс-полковника Захарченко заключили под стражу

Москва, 9 апреля. Суд арестовал защитника бывшего полковника Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко до 7 июня. Решение вынес Пресненский суд Москвы.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Горбатенко удовлетворены. Арестованного обвинили по статье «Дача взятки».

СК выяснил, что в период с июля по август 2018 года фигурант выступал в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Обвиняемый договаривался с сотрудниками МВД о том, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники направят материалы проверки следователям полиции для возбуждения уголовного дела. За это он передал им 500 тыс. рублей.