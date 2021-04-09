Доля продаж вторички со скидками сократилась в Москве

Москва, 9 апреля. Доля продаж вторичного жилья со скидками в столице заметно снизилась. об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость».

Согласно данным риелторов, в марте 2020 года на вторичном рынке недвижимости 79% продавцов соглашались на предоставление дисконта. Ценовая уступка в среднем составляла 5,6%.

Однако по итогам марта 2021 года объем сделок со скидкой упал до 57%, а ее среднее значение достигло 3,3%. Доля операций с превышением изначально установленной стоимости квартиры выросла за год с 8 до 23%.

«Несмотря на сложности с подбором подходящих объектов и в целом более выгодную позицию продавцов, часть сделок на «вторичке» все равно проходят после небольшого снижения стоимости квартиры», — отмечают в агентстве.

Уступка может быть связана не только с состоянием квартиры, но и с тем, что владелец первоначально выставил объект по завышенной цене относительно рынка, объяснили эксперты. Возможность для повышения цены, по их словам, у продавца возникает, если на продажу выставляется качественный объект без изъянов, по адекватной рыночной стоимости.

Риелтор Надежда Коркка перечислила опасные ситуации при покупке квартиры. По ее словам, покупать жилье не рекомендуется у тех, у кого есть психические расстройства.