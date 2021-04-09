В МВД раскрыли дело о краже украшений у Наташи Королевой

Москва, 9 апреля. Подозреваемая, которая украла деньги и украшения у Наташи Королевой и Сергея Глушко, задержана. Похитительницей оказалась 32-летняя Милана-Екатерина Некруц.

Как было установлено, Милана-Екатерина Некруц, более известная как поп-певица Милана Миломанова, может быть причастна к краже трех тысяч евро и драгоценностей стоимостью пять миллионов рублей. Сейчас девушка доставлена в полицию для дачи показаний, сообщил 5tv.ru.

Королева сообщила в полицию о краже после возвращения из отпуска. Супруг певицы, стриптизер Тарзан, который находился дома, признался, что в отсутствие Королевой к нему приходили две девушки. По данным СМИ, именно Миломанова снимала ролик интимного характера с Тарзаном и его любовницей Анастасией Шульженко, после публикации которого случился скандал.

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