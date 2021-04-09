СК попросил арестовать адвоката экс-полковника Захарченко

Москва, 9 апреля. В суд поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Горбатенко.

Следственный комитет просит арестовать до 7 июня Горбатенко, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. В настоящее время дата заседания суда неизвестна.

Из материалов дела следует, что в период с июля по август 2018 года фигурант выступал в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого.

По предварительной версии, обвиняемый договаривался с полицейскими о том, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники направят материалы проверки следователям полиции для возбуждения уголовного дела. За это он передал им оговоренные ранее 500 тысяч рублей.